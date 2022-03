El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar ahir en la comissió parlamentària que estudia el model policial que el seu Departament ha posat les bases per crear una nova llei de la policia a Catalunya aquest any, després de diversos intents fallits en el passat. Aquest anunci va despertar «sorpresa» i recels a Junts, perquè considera que no era «oportú» proposar-ho públicament quan aquesta comissió no ha finalitzat encara els seus treballs. El conseller va detallar que ja s’ha constituït un grup de treball tècnic a nivell intern que està elaborant un document de bases per encarar la redacció de l’avantprojecte de llei. A l’abril, va dir, s’obrirà aquest debat al món local i als implicats, i després de l’estiu, durant l’últim trimestre de l’any, el Govern preveu aprovar l’avantprojecte de llei, que després seguirà el curs parlamentari. Elena va titllar la futura norma d’«oportunitat» per redefinir el sistema de seguretat pública.