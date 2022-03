La nova composició del Tribunal Constitucional després de la seva renovació ha fet que als magistrats que solien discrepar de la posició majoritària se sumi Ramon Sáez Valcárcel, que escriu un vot particular pràcticament per totes les decisions adoptades. Pel que fa a la sentència que va confirmar la condemna de l’expresident de la Generalitat Quim Torra per desobediència per no retirar els llaços grocs dels edificis públics catalans, el magistrat, que s’adhereix al subscrit pel seu company Juan Antonio Xiol, defensa que se l’hauria d’haver emparat per dues vulneracions de drets fonamentals: el dret fonamental al jutge imparcial i el principi de proporcionalitat de les penes, perquè la inhabilitació imposada li va suposar la pèrdua del càrrec.

En el seu vot particular, Ramón Sáez considera «raonable i legítim el dubte sobre la posició institucional» que va mantenir Torra sobre el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que va formar part del tribunal que el va condemnar a inhabilitació, malgrat que va admetre a tràmit la querella per la qual se’l va jutjar i havia opinat sobre l’acord de la JEC de la retirada dels símbols dels edificis de la Generalitat.