Una operació conjunta de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Agència Tributària va permetre desarticular a mitjans de febrer un grup criminal establert al districte de l’Eixample de Barcelona especialitzat en la fabricació i el tràfic de drogues sintètiques.

La investigació es va iniciar després que es detectessin diversos paquets enviats per correu postal des de Barcelona a las Palmas de Gran Canària, amb més de 200 grams de cocaïna,

A mesura que avançava la investigació es va descobrir que aquesta organització criminal s’havia establert al districte barceloní de l’Eixample i que llogava pisos turístics que s’oferien en diversos portals d’internet en els quals instal·laven laboratoris mòbils per tallar i preparar la droga destinada a la seva distribució posterior. Aquests moviments itinerants intentaven no aixecar sospites sobre la seva activitat il·lícita entre els veïns dels immobles. Un cop preparada la droga, la distribuïen per paqueteria postal a diverses localitats de l’Estat.

A mitjan febrer es van realitzar escorcolls en tres habitatges i dos trasters a l’Eixample en els quals es van intervenir quatre litres d’èxtasi líquid, un litre i mig de popper, 910 grams de substància de tall, 520 grams de metamfetamina, 440 grams de pastilles d’MDMA, 190 grams d’èxtasi en pols, 80 grams de ketamina, 193 grams d’haixix, 7 grams d’heroïna, 3 grams de cànnabis i 14 grams de cocaïna rosa. També 563 pastilles de sidenafil, més de 40 pastilles de diazepam, 100 pastilles de rigotril, 12 dosis de LCS i 6.265 euros en efectiu.

Sis dels deu detinguts han ingressat a presó després del seu passi a disposició judicial.