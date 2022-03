Poques vegades des de la Transició el socialisme català havia tingut un pes tan important a l’Administració de l’Estat i a les Corts. Aquesta impressió es basa en la voluminosa nòmina de càrrecs que el PSC ocupa al cor del sector públic. Per sota de la tercera autoritat del país -Meritxell Batet, presidenta del Congrés i acabada de nomenar vicesecretària primera del partit- i de dos ministres, Miquel Iceta i Raquel Sánchez, el partit ha teixit una nombrosa xarxa de càrrecs que han contagiat al PSOE les seves propostes i el seu tarannà.

«La gran sintonia política entre el PSC i el PSOE transcendeix en una bona orientació política de fons i és també molt positiva per la concepció plural que tenim del país. A més, assegura unes bones relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya», confirmen fonts de la direcció del PSC. Les tesis del socialisme català s’han imposat en assumptes com els indults als presos del procés o el diàleg amb la Generalitat.

Una quarantena de socialistes catalans en el Govern, les Corts i les empreses públiques empenyen en aquesta direcció. Al costat d’Iceta, Raquel Sánchez, ministra de Transports, ha guanyat notorietat en els últims mesos amb el final dels peatges, l’ampliació fallida del Prat i l’anunci que l’estació de Puerta de Atocha homenatjarà Almudena Grandes.

Per sota seu, el PSC té homes i dones a la secretaria d’Estat de Comunicació (Francesc Vallès), i també a la secretaria general de Cultura i Esports (Víctor Francos), en la de Repte Demogràfic (Francesc Boya), en la d’Indústria (Raúl Blanco), en la d’Universitats (Paco García). A més, el director general d’Esports és Albert Soler.

Però és en el Congrés on el des-embarcament de membres del PSC, almenys en l’aspecte nu-mèric, és més notori. El veterà José Zaragoza pertany a la direcció del grup parlamentari del PSOE. L’acompanyen Carmen de Andrés, Paco Aranda, Sonia Guerra, Lídia Guinart, Mercè Perea, Arnau Ramírez, Marc Lamuà, Montse Mínguez, Sandra Guaita i Joan Ruiz, que tenen responsabilitats en diferents comissions de la Cambra baixa.

També al Senat els socialistes catalans tenen posicions preeminents. Començant per Eva Granados, ex viceprimera secretària del partit, que ara és la portaveu dels socialistes en aquesta cambra. Dos dirigents més del PSC (Antonio Poveda i Manel de la Vega) són portaveus en comissions del Senat i Manuel Cruz, expresident de la Cambra alta, dirigeix ara la comissió general de comunitats autònomes.

La tercera pota d’aquesta presència en l’Administració són les empreses públiques. Maurici Lucena, exnúmero dos del PSC al Parlament, presideix Aena; Isaías Táboas, alt càrrec de Montilla tant a la Generalitat com al Ministeri d’Indústria, és president de Renfe; Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, presideix Hispasat; Marc Murtra és president no executiu d’Indra i Toni Llardén, president d’Enagás.

En què l’ajuda al PSC aquesta presència en les institucions de l’Estat? «Quan el PSOE governa, les expectatives electorals del PSC creixen per la bona gestió feta i pels fruits obtinguts per a Catalunya i per a tot Espanya, i en particular per la gran sensibilitat social, especialment ben valorada a Catalunya», diuen fonts de la direcció.