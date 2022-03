Hi ha 43 treballadors del Parlament que estan cobrant més diners corresponents a triennis que al seu sou base, que no inclou els complements i que com a mínim és de 1.463 euros. Són dades posteriors a la reforma que va entrar en vigor l’1 de novembre sobre la manera de calcular els triennis. Amb la modificació es manté que cada trienni suposa un increment del 5%. Però ara es calcula segons la categoria que es tenia en cada moment i no sobre el sou actual, com es feia fins a l’octubre. L’any 2021 el Parlament va destinar 4,4 milions d’euros a pagar els triennis dels seus 324 treballadors, el 23% del total destinats als sous.

Segons les dades facilitades pel Parlament, el treballador que té més triennis n’acumula 14. A l’octubre, la cambra catalana va destinar un total de 318.040 euros a pagar l’antiguitat dels seus treballadors, un 21,9% del total. I en les nòmines del desembre aquesta xifra va pujar fins als 632.390, tenint en compte que aquell mes es cobra una paga doble. En aquest cas, el percentatge dels triennis suposa un 22,1% del total. Setze nous triennis Cal tenir en compte que tant al novembre com al desembre, cada un dels dos mesos van entrar en nòmina 8 nous triennis i no es va produir cap jubilació. La Mesa ampliada del 21 de setembre del 2021 va aprovar per unanimitat una reforma dels triennis regulats a l’article 96 dels Estatuts del Règim i del Govern Interiors. En el redactat antic s’establia que «cada funcionari o funcionària del Parlament ha de rebre una quantitat equivalent al 5% de la seva retribució per a cada trienni d’antiguitat com a funcionari o funcionària del Parlament». I un segon punt concretava que «per al còmput de l’antiguitat es reconeix el temps de servei prestat en altres administracions públiques». Així doncs, fins a l’octubre per calcular l’antiguitat dels treballadors del Parlament s’aplicava el 5% del sou actual independentment de si alguns dels triennis s’havien treballat en categories inferiors i, fins i tot, en altres administracions públiques on l’import per a l’antiguitat és molt més baix.