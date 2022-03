És una decisió llargament meditada i finalment executada ahir: Elsa Artadi deixa de ser la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament per centrar-se en la candidatura a les eleccions municipals de Barcelona. El seu substitut serà Josep Rius, un diputat fidel a l’expresident Carles Puigdemont que ha ocupat càrrecs en l’àrea de presidència de la Generalitat i que estava destinat a ser el nou conseller d’Exteriors de l’actual Govern. Rius era, segons fonts del partit, la persona més indicada per ocupar el càrrec de portaveu, tenint en compte els diferents perfils existents en l’executiva de la formació.

«Ha estat una decisió complicada però és el moment de prendre-la», va comunicar Artadi en roda de premsa, argumentant que l’ha compartida amb l’expresident Carles Puigdemont, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs i amb el secretari general de la formació, Jordi Sànchez. «És el moment de fer-ho i el pas correcte», va asseverar. Mentrestant, Artadi podrà destinar més temps al que molts en el partit li han reclamat des que va fer oficial la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona -a la qual va optar a les últimes eleccions- de cara als comicis del proper any.