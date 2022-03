L’obertura de delegacions del Govern a l’Exterior és un termòmetre de la intensitat del desafiament sobiranista. Ara, un any després de l’arribada al Govern d’una consellera d’Exteriors proposada per Junts per Catalunya (el partit de l’expresident Carles Puigdemont, que més abandera la necessitat de la diplomàcia sobiranista), Victòria Alsina va anunciar l’obertura de sis noves «ambaixades» al Japó, Corea del Sud, el Brasil, Andorra i l’Àfrica (Dakar i Pretòria) que se sumen a les 14 existents. Ho va fer amb tota la pompa en un acte propagandístic al palau de Pedralbes. Amb tot, la despesa en «ambaixades» no és ni de lluny el cor de la seva conselleria i passa de 8 a 12 milions d’euros.

El nou impuls es va presentar amb vehemència davant de cònsols i càrrecs del Govern, convenientment citats a Pedralbes, i amb la retòrica nacionalista de la determinació de Catalunya de «tenir veu a l’exterior sense tuteles i sense intermediaris». Tot i això, Alsina va evitar en tot moment del seu discurs vincular aquest desplegament a la voluntat d’internacionalitzar el missatge independentista. Ho va argumentar amb motius econòmics, comercials o solidaris.

«Tinc una mala notícia per a les persones que han volgut que ens quedem a casa, que actuem com a una diputació provincial o ajuntament», va apuntar en to d’autoafirmació. «Viatjarem i parlarem del nostre país com mai no s’ha fet», va proclamar la consellera. «Perquè tots sàpiguen que som socis fiables, excel·lents en molts àmbits, solidaris..., perquè per a una nació com Catalunya fer acció exterior és com respirar», va afegir. Alsina va criticar el Tribunal de Comptes pel procés obert contra l’acció exterior per eventuals despeses vinculades al procés. «L’acció exterior ha estat l’excusa per intentar aconseguir la mort política i civil de persones per pensar el que pensaven», va assegurar.

«Estem davant d’una invasió militar injustificable, un drama humanitari que anirà creixent en les properes setmanes» fins als cinc o sis milions, va advertir per altra banda la titular d’Exteriors sobre la invasió russa, i va parlar del suport a Ucraïna des de l’Agència Catalana de Cooperació en termes d’ajuda humanitària.

Etapes diferents

L’obertura o el tancament de delegacions del Govern a l’Exterior ha anat en paral·lel a les diverses etapes del nacionalisme. Durant els mandats del president Jordi Pujol, l’acció exterior es va desplegar sempre sota acord amb el ministeri d’Exteriors, no sense diversos passos. En període d’acords d’Artur Mas amb el PP d’Alicia Sánchez Camacho, es va arribar a un pacte per retallar aquesta política exterior i limitar-la a l’àmbit comercial. Després de l’avenç de l’independentisme, es van desplegar noves delegacions, que van quedar avortades per la suspensió de l’autonomia, i després es va plantejar una altra ofensiva, rebutjada pel Govern davant els tribunals. Ara no hi ha cap litigi en aquest capítol, segons fonts del Govern.