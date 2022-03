El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es plantejarà assistir a la conferència de presidents autonòmics en cas que es modifiqui l’ordre del dia i s’hi abordi amb «profunditat» la situació de la guerra entre Ucraïna i Rússia i de les persones refugiades. Així ho va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d’ahir posterior al Consell Executiu. A hores d’ara, però, Aragonès no preveu anar-hi perquè no consta «cap canvi» en el plantejament de la reunió, que tindrà lloc diumenge a La Palma (Illes Canàries). D’altra banda, Plaja va afegir que el Govern celebrarà al Palau de Pedralbes la seva segona jornada de coordinació el dissabte 26 de març.

Per part seva, la portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, va instar Aragonès a «reconsiderar» la negativa a assistir a la reunió de La Palma. «Desitjaríem que estigués amb nosaltres», va dir Rodríguez, tot explicant que l’executiu central contactarà amb totes les autonomies abans de diumenge i que també ho farà amb la Generalitat per «veure si vindran».

La portaveu del Govern central va argumentar que en la trobada multilateral es tractaran qüestions «d’urgència i actualitat» en el marc de la «cogovernança», com és «l’onada solidària» davant la guerra d’Ucraïna, i va dir esperar que una «regió solidària» com Catalunya hi estigui present.

Per altra banda, el president de la Generalitat viatjarà la setmana que ve a Alemanya, tal com va avançar l’Ara. El cap del Govern viatjarà a Stuttgart el 15 de març al vespre, i l’endemà visitarà la seu de l’estat federat. El dia 17 es desplaçarà fins a Berlín, tal com va informar ahir el Gabinet de la Presidència de la Generalitat. Aragonès mantindrà una reunió amb el ministre president de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Els Verds), a banda de visitar diverses empreses de la zona.