L’Audiència Nacional ha condemnat a una multa de 720 euros per un delicte contra la Corona un veí de Montbrió del Camp jutjat la setmana passada per publicar un missatge a Twitter el 18 de març de 2020 en què insultava i instava a tallar el coll al rei Felip VI. La sentència, com demanava la fiscalia, considera provat que el 18 de març de 2020, coincidint amb el discurs del Rei per televisió per la pandèmia de la covid-19, Albert Baiges, que aleshores tenia 35 anys, va publicar en obert un missatge al seu perfil de Twitter en què deia: «En serio. Tallem-li el coll a aquest fill de puta, estem tardant. #coronaciao». La sentència es pot recórrer davant la sala penal de l’Audiència Nacional,

El magistrat José Manuel Fernández Prieto deixa constància en la seva resolució d’altres comentaris abocats per l’acusat contra la Corona, però considera que només el ressenyat anteriorment «és clarament injuriós, ja que per tal ha de tenir-se dir a una altra persona fill de puta». La sentència recorda la reiterada doctrina del Tribunal Suprem sobre que l’exercici de la llibertat d’expressió no pot justificar sense més ni més l’ús d’expressions o apel·latius insultants, injuriosos o vexatoris.