Els Mossos d’Esquadra han detingut un agent de la policia catalana acusat d’intentar matar la seva parella a Vilassar de Dalt (Maresme). Va ser el mateix policia qui va trucar a la policia per explicar el que acabava de passar, però quan els agents van arribar al domicili, l’atacant va assegurar que les ferides se les havia causat la pròpia víctima, una cosa que ella va negar. Els fets es van produir cap a un quart de dues de la tarda d’ahir. L’home, que és membre de la Brigada Mòbil (Brimo), va ser arrestat per un delicte que els instructors del cas, de moment, qualifiquen de temptativa d’homicidi.

L’agressió del policia va coincidir amb la celebració del Dia Internacional de la Dona. La parella era al migdia al domicili que tots dos comparteixen a la població del Maresme i, per motius que encara s’investiguen, l’agent va atacar amb un ganivet la víctima, causant-li ferides al coll. Tot i la gravetat de les ferides causades per l’atac de l’agent de la policia autonòmica, fonts del cos van explicar que la dona, que va ser traslladada de forma immediata a un hospital, es troba fora de perill.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a través del seu compte de Twitter va condemnar els fets i va assegurar que el Govern aplicarà la «tolerància zero» amb les agressions masclistes, oferint així mateix tot el suport a la víctima. Fonts dels Mossos d’Esquadra també van reiterar que el cos de seguretat s’unia a les mostres de rebuig per l’atac perpetrat per un dels seus agents. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va convocar una concentració de rebuig per a ahir mateix a les vuit del vespre a la plaça de la Vila del municipi.