Les polèmiques s’encadenen al Parlament sota la batuta de la presidenta Laura Borràs. Per la falta de transparència i les desconfiances mútues, el PSC va sol·licitar que les reunions de la Mesa i de la Junta de Portaveus de la cambra catalana fossin totes gravades, però la majoria ho va rebutjar: «Ja que no fan informes jurídics, hem de poder acudir a aquesta gravació i veure què es va dir exactament a cada reunió», va assegurar la portaveu Alícia Romero. La gota que ha fet vessar el got és el veto de la Mesa a permetre la sol·licitud d’un informe sobre la constitucionalitat de la llei antidesnonaments que havien demanat Cs i PPC i la posterior negativa dels serveis jurídics a elaborar un informe sobre si es podia rebutjar o no aquesta petició. Segons el parer dels socialistes, això es porta al límit pel fet que els grups parlamentaris no puguin demanar informes directament als lletrats i que, malgrat estar a la Mesa, els pronunciaments jurídics solen expressar-se ara de forma «oral», però no sobre paper. Per això intentaran que hi hagi una reformulació del reglament en aquest sentit.

La petició que es gravin aquestes reunions no és nova, i de fet abans del 2017 era una pràctica habitual.