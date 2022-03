«El sistema judicial està més preocupat per perseguir llibertats que per garantir-les». Així ha reaccionat a Twitter el conseller d'Empresa, Roger Torrent, després de saber que el TSJC l'envia a judici per desobediència. L'expresident del Parlament, de fet, ha criticat que se n'hagi assabentat a través dels mitjans de comunicació, «com sempre». El TSJC ha obert judici oral aquest dimecres contra Torrent i tres exmembres de la Mesa de la cambra, Josep Costa, Eugeni Campdepadrós i Adriana Delgado, per permetre la tardor del 2019 debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació. La magistrada instructora és Maria Eugènia Alegret.

Posteriorment, en una atenció als mitjans des dels passadissos del Parlament, Torrent ha afegit que l'obertura del judici no els ha sobtat. «La nostra capacitat de sorpresa ja està superada, ens ho esperem vistos els precedents», ha lamentat, tot i remarcar que sigui «escandalós». «El dret a l'autodeterminació i la monarquia són dos debats presents a la societat, i és lògic, democràtic, absolutament saludable i necessari que es traslladin els temes al Parlament», ha argumentat. Torrent també ha constatat que la mateixa fiscalia que arxiva totes les actuacions al voltant del rei emèrit, Joan Carles I, els demana 20 mesos d'inhabilitació per permetre debats a la cambra sobre la mateixa monarquia. La fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per als tres primers, i un any i quatre mesos i 24.000 euros de multa per a Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet (Bages), per desobediència greu al Tribunal Constitucional. La interlocutòria del TSJC recull els indicis aportats per la fiscalia i Vox contra els quatre encausats. En la primera resolució que es va debatre al Parlament, el 12 de novembre, hi constava un compromís amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que la segona era una proposta de resposta a la sentència del Suprem per l'1-O i reiterava la reprovació del Rei. En aquell moment, Torrent era president del Parlament; Costa era vicepresident primer; Campdepadrós era secretari primer de la Mesa, i Delgado era la quarta.