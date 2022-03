El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que assistirà finalment a la conferència de presidents d'aquest diumenge per abordar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Aragonès ha argumentat que tot i que la Generalitat sempre prioritza les relacions bilaterals amb el govern de l'Estat, aquesta és una situació "excepcional" i cal la "màxima coordinació". A parer seu, de la trobada han de sortir decisions. "És el moment de les mesures valentes", ha indicat. "Quan això impacta en el rebut de la llum de totes les llars, quan les empreses aturen la seva producció i quan ja estem des de fa dies compromesos amb l'acollida de persones refugiades, davant d'aquesta situació serem a tot arreu", ha conclòs.

Segons ha explicat als mitjans en una compareixença, Aragonès ha comunicat per carta a Sánchez que participarà a la conferència de presidents prevista diumenge a La Palma davant de l'augment de "la conflictivitat" d'atendre les persones refugiades i alhora fer front a l'escalada de preus de l'energia i els problemes d'abastiment derivats de la guerra a Ucraïna.

"Ha d'esdevenir un autèntic espai de treball i coordinació", ha remarcat el president de la Generalitat sobre la trobada de diumenge. Amb tot, ha precisat que la participació del Govern en aquest espai multilateral és "excepcional". "La posició del Govern sobre l'espai és coneguda i, per tant, la situació es deu a aquesta situació, posem per davant el compromís de Catalunya d'acollir les persones afectades pel conflicte", ha conclòs, deixant clar que "cal donar una resposta a l'alçada".

Fonts de presidència han confirmat que la decisió de participar en la reunió de diumenge s'ha compartit i consensuat amb la resta del Govern.

Petició de fons extraordinaris

Aragonès ha augurat que la dimensió del conflicte que vindrà, amb persones refugiades o que necessiten una primera acollida, és tan gran que necessita la col·laboració i la "màxima coordinació" de totes les administracions. Com a exemple, s'ha referit al fet que l'expedició de certs documents correspon al govern espanyol, però, en canvi, la targeta sanitària o l'àmbit educatiu són competències autonòmiques. A més, s'ha mostrat convençut que Catalunya serà un dels destins triats per "moltíssima gent", atès que la comunitat ucraïnesa hi té molta presència.

Per això, ha avançat que posarà sobre la taula a la conferència de presidents que és "imprescindible" que, com es va fer en els moments més complicats de la pandèmia, es creïn uns fons extraordinaris perquè la Generalitat i la resta d'administracions puguin oferir tots els serveis d'acollida i estada "amb tots els drets i tota la dignitat" a les persones que fugen del conflicte. Sobre la quantia, ha matisat que haurien de ser "partides obertes" que es puguin transmetre a les autonomies i als ajuntaments.

En el cas de Catalunya, ha concretat que l'acollida i l'ajuda s'articula a través del comitè d'ajuda a les persones refugiades, en què participen departaments de la Generalitat però també ONG. Amb tot, també ha dit que caldrà treballar "sobre la marxa", ja que els desplaçats tenen llibertat de moviment i no necessàriament vindran en contingents prefixats com en altres crisis.

Mesures econòmiques

En matèria econòmica, el cap de l'executiu ha explicat que ja s'estan duent a terme algunes mesures per acompanyar les empreses catalanes més exposades als mercats ucraïnès i rus i ACCIÓ ja ha posat els seus instruments a la seva disposició "a cost zero". D'altra banda, i en relació amb els problemes d'aprovisionament, ha anunciat que divendres la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, es reunirà amb empreses del sector agrícola també per fer-los acompanyament i estudiar com reconduir les cadenes d'aprovisionament de cereals.

En matèria d'energia, Aragonès ha declarat que l'Estat pot reduir el preu màxim del megawatt/hora. "Es pot fer", ha indicat. A més, també creu que cal avançar en el desacoblament dels mercats del gas i de l'electricitat per abaixar la pressió que hi ha en aquests moments i que explica l'escalada de preus.

Visita a ciutadans ucraïnesos allotjats en un alberg

Aragonès ha fet aquestes declaracions després de visitar ciutadans ucraïnesos que no poden retornar al seu país i que estan allotjats a l'Alberg Barcelona Xanascat des que va començar el conflicte. Ho ha fet acompanyat de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i el cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Artem Vorobyov. Segons ha dit Aragonès, és un dels primers espais habilitats per a persones que residien o es trobaven temporalment a Catalunya i que no poden tornar i s'espera que les pròximes setmanes també aculli persones desplaçades des d'Ucraïna.

Preguntat sobre fins quan estaran a disposició la xarxa d'Albergs de la Generalitat per a aquests casos, Aragonès ha afirmat que "de moment fins que sigui necessari". "No hi ha una data límit a l'espera de veure l'abast de les necessitats i com s'organitza una residència més permanent", ha apuntat.

Sobre la possibilitat d'adequar un centre de distribució i primera acollida de refugiats a Barcelona per part de l'Estat, Aragonès no ha volgut donar detalls i s'ha remès al govern espanyol, que "és qui ha de donar la informació".