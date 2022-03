La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència va reconèixer ahir que actualment hi ha 158 menors sota la seva tutela que es troben desapareguts. La seva directora general, Ester Sara Cabanes, va explicar en un acte sobre menors desapareguts que en realitat aquesta xifra és «baixa» si es té en compte que la Generalitat té la custòdia de més de 7.000 menors i que la majoria tornen en menys de 48 hores. Els Mossos van fer balanç de les desaparicions d’adolescents l’any passat i van alertar que dels 1.190 que van fugir de casa o d’un centre, el 80% ho va fer per addiccions. Les famílies amb menors que desapareixen per culpa de trastorns van demanar a l’administració que agilitzi els tràmits policials per recuperar-los.

En el Dia de les Persones Desaparegudes Sense Causa Aparent, Interior va celebrar un acte per discutir sobre el fenomen de les desaparicions de menors a Catalunya. Hi va participar la portaveu dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, la caporala cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del cos, Laura Villanueva, la directora de la DGAIA, Ester Sara Cabanes, i dues representants d’entitats de menors amb trastorns mentals: Charo Díez per part de l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta i Silvia Otín per part de l’Associació de Familiars d’Adolescents amb Trastorn Alimentari o de conducta. L’acte va començar amb l’exposició de les dades policials sobre desaparició de menors a càrrec de la portaveu dels Mossos, que va explicar que un terç de les denúncies que es van posar el 2021 per desaparicions van correspondre a menors d’edat d’entre 13 i 17 anys. El total de denúncies va ser de 3.333 i 1.190 eren per fugida d’adolescents. En la comparació amb altres anys, la xifra del 2021 va en la línia de la del 2019, quan es van registrar 4.200 denúncies, i la del 2018, quan en van ser 4.300 (el 2020, amb 2.800 denúncies, és un any que a nivell policial es computa com a extraordinari pel confinament de la pandèmia). Penediment espontani Després de la portaveu, la caporala Villanueva va donar més detalls del fenomen: el 100% de les desaparicions de menors al 2021 van ser voluntàries. A més, «el 90% d’ells torna a casa en les primeres 48 hores», va explicar. En la distribució per sexes, les noies marxen de casa més que els nois (un 55% contra un 45%, respectivament). «Ho atribuïm al fet que les noies maduren abans i això fa que, a vegades, entrin en contacte amb adults que poden ser la causa de la seva desaparició», va detallar Villanueva.