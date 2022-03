No hi va haver sorpreses i el Parlament va confirmar ahir la designació de Rosa Romà com a nova presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Carme Figueres, Lluís Garriga, Lluís Noguera, Àngels Ponsa, Gemma Ribas i Josep Riera estaran al seu costat com a membres del consell de govern. Els vots dels partits que van acordar la renovació de la CCMA –PSC, ERC i Junts– van ser suficients per aconseguir els necessaris dos terços de la cambra.