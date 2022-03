El Parlament Europeu va reclamar ahir que la Unió Europea es doti d’un sistema de «sancions i contramesures» per reaccionar davant de les campanyes d’influència i ingerències estrangeres, i va tornar a demanar una investigació dels lligams entre l’entorn de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el Kremlin.

L’informe, elaborat abans de la invasió russa d’Ucraïna encara que es va votar ahir, adverteix sobre una «profunda preocupació» per la cada vegada més sofisticada naturalesa de les interferències estrangeres i manipulació informativa que afecten la Unió Europea, «un nou tipus de guerra» que requereix una estratègia ben finançada per protegir el bloc comunitari.

El text, aprovat per 552 vots a favor, 81 en contra i 60 abstencions, és l’informe final de la comissió especial de l’Eurocambra sobre interferències estrangeres en els processos democràtics a la UE i desinformació, que durant un any ha analitzat l’abast de aquests atacs i amenaces, així com la preparació i consciència de la UE davant aquest fenomen creixent.

L’informe també recull, una vegada més, una referència a la necessitat d’una investigació en profunditat dels contactes estrets i regulars entre funcionaris russos i representants d’un grup de sobiranistes catalans a Espanya, revelats per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i The New York Times.