El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà finalment a la Conferència de Presidents aquest cap de setmana a La Palma. El cap del Govern va assegurar que acudirà «a causa de la situació d’excepcionalitat» per la guerra a Ucraïna i confia que el fòrum sigui un «autèntic espai de coordinació i acords» en matèria d’acollida de refugiats. Canvi doncs en la posició del president que, després de presentar-se (va ser per videoconferència) a la cimera de desembre centrada en la covid, va assenyalar que no repetiria en considerar el conclave ineficaç.

Una de les principals queixes d’Aragonès és que aquestes reunions donen pocs fruits concrets i tangibles i, en canvi, això no ho assenyala públicament, però sí els seus cercles propers, mitjançant les famoses fotografies de família ajuden a construir un marc mental de plena normalitat i d’Estat, sinó federal, sí federalitzat. I el dirigent, el seu partit i el Govern estan molt lluny de creure que l’escenari polític entre l’Estat i la Generalitat s’ha normalitzat. Només cal observar les reaccions suscitades després de la Comissió Bilateral del febrer i els seus pírrics resultats. Paral·lelament, hi ha el propi protocol de la reunió. El president del Govern parla durant mitja hora i, després, cadascun dels presidents autonòmics disposa de cinc minuts, calculats al segon, per exposar els seus punts de vista. Cal recordar que les dues mesures que van sortir de la videoconferència sobre la covid van ser la participació de l’Exèrcit en el rastreig de contagis, quan la variant òmicron ja feia dies que estava desbocada, i la prohibició de caminar pel carrer sense la mascareta posada. És a dir, res de fons covid, com pretenia Aragonès, ni res «realment efectiu». «Anirem a intentar que passin coses», va explicar una veu del Palau de la Generalitat. «Ens han donat el que volíem», va apuntar aquesta font com a explicació del canvi d’opinió.