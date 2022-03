Els experts comencen a donar suport a retirar ja la mascareta dels interiors perquè la covid-19 s’ha convertit, majoritàriament, en una malaltia lleu. «És adequat fer-ho però amb precisions: és prioritari treure-les a escoles, on les infeccions són lleus o asimptomàtiques, i en interiors on hi hagi adults sans. Però és imprescindible mantenir-les en persones vulnerables», apunta José Manuel Cisneros, el president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (Seimc).

La Seimc reclama mantenir el tapaboques a hospitals, centres sociosanitaris o residències de gent gran, allà on hi ha persones on la protecció de la vacuna és menor i poden emmalaltir greument. «La mascareta ha estat un benefici en salut pública extraordinari que han portat les mesures anticovid i s’ha de mantenir», afegeix Cisneros. Amb ell, epidemiòlegs com Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona, ​o infectòlegs com Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses del Vall d’Hebron, també creuen que és el moment de retirar la mascareta dels interiors. Trilla dóna suport a la proposta de Catalunya: retirar la mascareta d’interiors després que s’hagi retirat de totes les aules. No obstant, la mesura és rebutjada pel president dels immunòlegs, Marcos López Hoyos, que en una entrevista amb Efe va assenyalar dimecres que, amb una incidència al voltant de 400 casos per 100.000 habitants, és «prematur».

Per altra banda, Sanitat i les autonomies van acordar que durant la fase de «transició» fins a la posada en marxa d’un complet «sistema de vigilància sentinella per a les malalties respiratòries» es mantindrà una vigilància «individualitzada» de la covid exclusivament dels casos greus o en els entorns considerats vulnerables. És a dir, no es comptabilitzarà i notificarà cada contagi, només els que afectin persones d’àmbits vulnerables, en risc d’exclusió social i aquells que desenvolupin la malaltia de manera greu.