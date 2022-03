El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va enviar ahir una carta a tots els docents de centres públics i concertats de Catalunya en què, entre altres assumptes, els anuncia que les escoles i instituts tindran un termini de tres anys per aplicar els nous currículums escolars, que entraran en vigor el curs 2022-23 en el marc de la Lomloe. Tot i que des d’un principi el departament havia assenyalat que hi hauria una flexibilitat en l’aplicació dels currículums, la veritat és que les direccions de centres veien amb preocupació el poc temps que tindrien des de l’aprovació, prevista per a aquest estiu, per analitzar-los i aplicar-los amb garanties. Recentment, el subdirector general d’Ordenació Curricular, Ramon Grau, apuntava que encara que no era el moment oportú per aplicar-los, Educació no tenia opció perquè els temps els marca la Lomloe, però sí que apostava per aquesta flexibilització per no pressionar més els centres.

Ara, el gest d’Educació donarà una mica d’aire i tranquil·litat als centres. Un gest que arriba a pocs dies de les 5 jornades de vaga convocades pels sindicats de professors en protesta per les polítiques del departament. En la carta, en què Cambray resumeix les novetats del curs 2022-23, es manté la mesura de l’avenç del curs escolar que tanta polèmica ha generat pel fet que no es va consultar ni es va parlar abans amb la comunitat educativa. També recorda el conseller que aquest setembre es reduiran les ràtios a Infantil 3 (P3), les aules del qual passaran a tenir un màxim de 20 alumnes, i la gratuïtat de l’Infantil 2 (P2). Tornen les jubilacions parcials A nivell d’organització de centres, Cambray anuncia als docents que a partir del curs que ve Educació, en resposta a la demanda dels centres, eliminarà les substitucions d’un terç de jornada –que es van instaurar a l’època de les retallades– i totes passaran a ser com a mínim de mitja jornada. Així mateix, es recuperen les jubilacions parcials per a docents de més de 62 anys a l’escola concertada. El conseller avança, igualment, que la conselleria està treballant per a l’estabilització de les plantilles, un dels motius de la vaga sindical. Així, Gonzàlez-Cambray promet que el 2024 hi haurà menys d’un 10% de professors interins.