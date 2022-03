‘My Solaris’, el superiot del magnat rus Roman Abramovich, valorat en 500 milions d’euros, es dirigeix cap a l’est del Mediterrani després de salpar des del port de Barcelona dimarts a la tarda, poques hores abans que el Regne Unit anunciés que li congelava els actius al país.

El vaixell, de 140 metres d’eslora –tan llarg com el Palau de Buckingham– i que té una tripulació de 60 persones, navegava a última hora d’ahir vorejant la costa de Sicília.

Entre les possibles destinacions que podria tenir la nau, que va ser construïda el 2021 a la drassana alemanya de Lloyd Werft a Bremerhaven, hi hauria les Maldives –a través del canal de Suez– o Montenegro, on es dirigeixen molts dels megaiots dels oligarques pròxims al Kremlin per evitar que siguin confiscats.

Abramovich, amo del Chelsea i de la majoria de l’accionariat del gegant de l’acer Evraz PLC, n’és un. El seu patrimoni, segons Forbes, és superior als 11.000 milions d’euros.

Tot feia indicar ahir que ‘My Solaris’, que és el iot construït a mida més car del món, es dirigia cap al segon país, Montenegro, una de les destinacions estiuenques preferides pels empresaris més rics de Rússia.

El megaiot, que navegava ahir a una mitjana de 12,6 nusos, es trobava a la drassana de MB92 del port de Barcelona, on aquest tipus d'embarcacions, els més luxosos del món, se sotmeten a tasques de manteniment i reparació. Aquesta drassana, que té capacitat per allotjar 25 embarcacions de gran mida, té una plantilla de 170 empleats, però dona feina a unes mil persones més, que porten a terme tota mena de treballs sobre els iots (pintura, fusteria...).

Un portaveu de MB92 va evitar fer ahir cap classe de declaració sobre els treballs a què es va sotmetre el megaiot d’Abramovich, que va atracar al port de Barcelona el 25 de febrer, segons les dades ofertes pel portal Marine Traffic.

Malgrat que estava atracat a Espanya, la nau d’Abramovich no hauria sigut requisada, ja que les sancions de la Unió Europea imposades a l’elit empresarial de la màxima confiança de Vladímir Putin només criden a congelar actius, una comesa que a Espanya recau sobre el Ministeri d’Economia. Per ara, des del ministeri s’apuntava que només s’evitaria que aquests béns fossin venuts o traspassats. El Regne Unit va anar aquest dijous més enllà en impedir que Abramovich i sis oligarques russos més puguin fer transaccions comercials o financeres amb individus o entitats britàniques. Tot el capital del multimilionari rus queda paralitzat, així com la venda del club de futbol, anunciada pel mateix Abramovich la setmana passada.

Mentre ‘My Solaris’ busca una destinació més segura, hi ha dos megaiots de dos oligarques que continuaven ahir atracats al port de Barcelona. Es tracta de l’‘Aurora’, propietat d’Andrei Moltxanov, un magnat de la construcció i del negoci immobiliari que ha ocupat diversos càrrecs públics sota el paraigua de Putin.

I del ‘Valerie’, de Serguei Txemezov, un vell amic de l’autòcrata rus des que tots dos van treballar per al KGB a l’Alemanya Oriental. En l’actualitat, Txemezov està al capdavant del conglomerat públic Rostec, una de les peces clau del complex militar i industrial rus.