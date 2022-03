Telefónica España irromp en l’energia de la mà de Repsol. Totes dues companyies han creat una societat conjunta, amb un 50% cadascuna, per al desenvolupar autoconsum fotovoltaic. La nova societat, una vegada obtingudes les aprovacions reguladores requerides, llançarà una solució integral, l’anomenat «clau en mà» dirigit a clients particulars, comunitats de veïns i empreses, tant pimes com grans companyies, mitjançant la instal·lació de panells solars. L’acord obre la porta, a més, al fet que totes dues companyies explorin oportunitats addicionals per a impulsar conjuntament altres serveis energètics en la llar i les empreses. L’oferta, que estarà disponible d’aquí a uns mesos quan s’obtinguin les autoritzacions.