La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va fer ahir una declaració institucional per oferir un retrat propi dels dotze mesos al capdavant de la institució, en un aniversari al qual arriba condicionada pel xoc a tres bandes amb els funcionaris, dins de l’independentisme i amb l’oposició. Ferma en el seu al·legat contra l’Estat i amb escassa autocrítica pel fet de desobeir la seva pròpia retòrica, Borràs va exhibir la seva determinació de seguir al capdavant de la cambra catalana i va demanar a Junts, ERC i CUP «unitat sense retrets» per recuperar les malparades relacions després de la suspensió del diputat de la CUP Pau Juvillà i per la gestió de les llicències per edat, una mena de prejubilació de la qual han gaudit 55 funcionaris amb un cost de 14.399.822 euros entre el 2009 i el 2021.

«Avui sóc més conscient que fa un any de les limitacions i de les complexitats de la gestió d’aquesta cambra, però també de les capacitats i del paper actiu que juga en la resolució dels problemes del país i en la definició del seu horitzó nacional», va assegurar Borràs des del despatx d’audiències, entre periodistes i amb la presència del seu estret cercle de col·laboradors. Així, va carregar contra l’Estat per la seva «guerra bruta i antidemocràtica contra les institucions catalanes», en «desplaçar rivals polítics mitjançant procediments judicials», i va tornar a assenyalar la Junta Electoral Central (JEC) per actuar com a «franquícia» del Tribunal Suprem, donant per suspès Juvillà sense que l’alt tribunal s’hagués pronunciat abans sobre la petició de mesures cautelars i sense donar per ferma la sentència del TSJC.

«S’han buscat moltes culpes per la retirada de l’acta i s’ha apuntat en la direcció equivocada, fins i tot volent assignar les culpes a qui no en té. La culpable del desenllaç del cas Juvillà és la repressió de l’Estat espanyol», va dir, mantenint la centrifugació de responsabilitats que tantes rancúnies ha generat amb ERC i CUP. Borràs va mantenir que ella sí que considerava Juvillà diputat el 3 de febrer, quan es va celebrar un ple en què es va votar un dictamen en la seva defensa, encara que el diputat no fos convocat i ella li retirés la potestat de votar al·legant un «conflicte d’interessos» que en una sessió prèvia, i a falta del pronunciament de la JEC, va evitar fer servir.

«L’Estat ha anat molt més enllà de la perversió de l’ordenament jurídic. La qüestió és fins on estem disposats a arribar en paràmetres polítics», va afegir.