El jurat popular va declarar ahir per unanimitat Mariano Daniel Vásquez Aldave culpable d’haver deixat morir la seva parella diabètica, Susana C. J., el 17 de juny del 2019 a Viladecans i gravar la seva agonia amb el telèfon mòbil. El veredicte sosté que el processat era conscient que la dona podia morir si no l’ajudava a aplacar la pujada de sucre i que la seva llarga agonia li provocava grans patiments, sense que fes res per posar-hi remei. Tot i això, el tribunal popular no estima que l’acusat actués per masclisme. La fiscalia reclama per al processat la presó permanent revisable per un delicte d’assassinat. La defensa, penes mínimes.

Vásquez, natural d’Argentina, i Susana van començar una relació sentimental al febrer o març del 2019. Ell era gelós i li retreia a ella públicament quan parlava amb altres homes. El seu caràcter possessiu li provocava que la insultés i li muntés escenes amb gent al voltant o en privat. El 17 de juny, el processat, que també era diabètic i coneixia els símptomes de la malaltia, es va trobar que la seva parella estava marejada, respirava malament, no controlava els esfínters, suava, es movia amb dificultat, li costava articular les paraules i tenia set. Davant d’aquesta situació, Vásquez, segons la fiscalia i l’acusació particular, va estar «impasible» des de les des de les deu de la nit fins a les quatre de la matinada, mentre ella empitjorava.