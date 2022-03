La Generalitat ha decretat serveis mínims per a la vaga a les escoles i instituts convocada de manera unànime pels sindicats educatius per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. Segons l’ordre emesa per la Conselleria d’Empresa i Treball, es decreta una persona de l’equip directiu per cada centre, podent ser el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/a, i en el cas de les guarderies, un membre del claustre del centre.

A més de la persona esmentada, per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys), es decreta un servei mínim d’un docent per cada 3 unitats o aules. Per a educació especial (de 3 a 16 anys), el servei mínim establert és del 50% de les plantilles dels centres. Per al servei de monitoratge de menjador, servei de cuina, servei d’acollida, servei d’extraescolars i d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, el servei mínim serà del 50% de les plantilles dels centres, així com per a les guarderies. Al complex educatiu de Tarragona, el servei mínim decretat és del 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.