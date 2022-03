A Espanya hi ha molts falsificadors de bitllets. Però bons n’hi ha molts menys. I amb capacitat per vendre’ls a gran escala, gairebé cap. La reflexió, del sergent Sergi Sánchez, cap de la Unitat Central de Moneda Falsa dels Mossos d’Esquadra, deixa clar per què l’última operació dels Mossos i de la Policia Nacional contra una banda que ha estat capaç de fabricar i distribuir un milió en bitllets falsos d’alta qualitat no ha estat una intervenció més dels que persegueixen els estafadors.