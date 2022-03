Una mitjana de 42 persones moren atropellades cada any a Catalunya des del 2010, segons dades del Servei Català del Trànsit. Més de 450 persones en els últims 12 anys. D'aquests, el 50% tenia més de 65 anys. Els atropellaments mortals passen més a les vies de les ciutats o els pobles, un 68%, que a les carreteres interurbanes. Per prevenir aquest tipus d'accidents, el Servei Català del Trànsit realitzarà aquesta setmana una campanya de prevenció que posa l'accent en combatre els comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants a les zones urbanes com per exemple creuaments incorrectes o l’incompliment dels semàfors i els passos de vianants. Aquest 2022 han mort ja 5 vianants a la xarxa viària interurbana.

Pel que fa al perill que un vianant camini per una carretera interurbana, les autoritats de trànsit recorden que està prohibit fer-ho per les autovies i autopistes. I afegeix que si inevitablement han de desplaçar-se per una carretera, han de seguir unes pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d’usuaris.