L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí prossegueix amb la seva escalada verbal sobre els costos i els riscos que els catalans haurien d’assumir per arribar a la independència de Catalunya. En una entrevista a TVE, la que va ser consellera d’Ensenyament durant l’1-O ha afirmat que la secessió «és tan important com per valer la vida» d’una persona: «Cadascú ha de saber quin cost ha d’estar disposat a pagar», ha conclòs Ponsatí després de criticar la «decisió paternalista» dels líders polítics de negar que s’arribi a aquest extrem per protegir la gent.

L’exconsellera responia així a l’afirmació que la independència de Catalunya no pot justificar-se si existeix el perill que hi hagi morts. «Això significa que no es farà mai», ha assegurant abans d’afegir que morir per una causa «no és una situació estranya» en el curs de la història, posant d’exemple el cas de la guerra d’Ucraïna. I, tot i que ha enaltit la «respectable i admirable» actitud dels ucraïnesos «sortint al carrer amb les mans buides», ha reconegut que no és comparable la situació amb la de Catalunya.

Si bé no ha contestat directament si ella estaria disposada a morir per la independència de Catalunya, Ponsatí ha puntualitzat que, «evidentment, ho intentaria evitar per tots els mitjans». En aquesta mateixa línia, ha assegurat que el Govern hauria pogut causar morts a Catalunya el 2017: «Amb el nivell de violència de l’1-O, hauria pogut passar», ha conclòs l’eurodiputada, que la setmana passada va asseverar que Espanya estaria «disposada a matar» si l’independentisme ressorgeix, per la qual cosa va reclamar als catalans estar disposats «al sacrifici».

Ponsatí ha admès que no coneix cap líder de partits o entitats independentistes que hagi dit que la independència és tan important com per valer la vida d’una persona, però ha afirmat que té molts amics i coneguts que, en els mesos posteriors a l’1-O i ara, haurien contestat com ella a aquesta pregunta.