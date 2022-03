Els transportistes inicien aquest dilluns una aturada indefinida, a la qual han estat convocats per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que assegura representar a les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector. Existeixen dubtes sobre el seguiment que acabarà collint la convocatòria, tot i que els piquets ja han començat a actuar en diversos punts de la xarxa viària espanyola.

El transport gironí alerta que «perillen empreses» pels costos de la benzina Piquets a La Jonquera Els transportistes van començar a informar ahir a la nit els conductors que passaven per la frontera a La Jonquera de la vaga que ha començat a la mitjanit per protestar contra la delicada situació laboral en la qual asseguren que es troben per la pujada dels preus del combustible i per la precarietat en les seves condicions laborals. 3 El govern espanyol demana "calma" La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat que la vaga dels transportistes "no està tenint massa incidència", tot i que "cal ser prudents i estem fent un seguiment exhaustiu coordinat amb el Ministeri de l'Interior". "Crec que cal fer una crida a la calma, que d'això en sortirem tots junts", ha dit abans de recordar que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un pla de resposta global a la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna. "L'abastiment està garantit" Sánchez també ha assegurat que malgrat la situació i la vaga "l'abastiment està garantit". "Crec que la vaga tindrà un impacte, però no hem de fer una crida a l'alarma a la confusió perquè cal no afegir més incertesa a la ciutadania". Una notícia falsa per internet sobre una vaga de transportistes el 14-M desencadena la por del desproveïment