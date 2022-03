Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, va viatjar almenys tres cops a Moscou, l’última el febrer del 2020, just abans de l’inici de la pandèmia de la covid, per reunir-se amb persones properes al Kremlin amb la intenció d’estrènyer llaços amb aquest país i aconseguir el seu suport al procés. Els contactes es van traslladar en una ocasió a un restaurant de Barcelona, segons van confirmar a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, participants en aquestes trobades i fonts coneixedores de les mateixes. A partir d’aquesta data, la comunicació va ser a través de missatges de mòbil. El Parlament Europeu va aprovar dimecres passat, 9 de març, una resolució en què insta a investigar els «contactes estrets i regulars entre funcionaris russos i representants d’un grup de sobiranistes catalans a Espanya».

Entre les persones amb qui es va entrevistar Alay hi ha Evgeny Primakov, exmembre del Comitè d’Afers Internacionals de la Duma Estatal, diputat del partit de Vladímir Putin i nét de l’exprimer ministre rus Ievgueni Primakov; Sergei Sumin, antic comandament del Servei Federal de Protecció Russa; i el seu actual cap, Artyom Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, anomenat el «cardenal gris», un influent exassessor personal de Putin, segons una investigació en què ha col·laborat el col·lectiu Bellingcat. A la llista també apareixen periodistes de renom que van acabar entrevistant Puigdemont.

Conferència a la universitat

El març del 2019, el cap de l’oficina de Puigdemont va aterrar a Moscou en companyia d’Alexander Dmitrenko, un resident a Barcelona a qui el Ministeri de Justícia espanyol va denegar la nacionalitat per la seva presumpta vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos, acusació que rebutja. Alay confiava que els contactes de Dmitrenko, que havia estat soci d’Artyom Lukoyanov en una societat a Londres, poguessin obrir les portes a persones properes al Kremlin. «Jo no sóc un espia rus i només vaig acompanyar el senyor Alay per ajudar-lo amb les traduccions i les conferències universitàries. Ell m’ajudava amb un projecte per instal·lar a Barcelona un centre d’innovació que ja existeix a Rússia», assegura Dmitrenko. Oficialment, Alay es va desplaçar a Moscou per impartir el 7 de març una conferència a la Universitat Acadèmica Estatal d’Humanitats sota el títol «Tibet i Àsia Interior: des del Gran Joc del segle XIX fins al present». El responsable de l’oficina de l’expresident és un expert en el Tibet i Àsia. En aquesta ponència del 7 de març també es va abordar la «històrica» interacció entre Rússia i Catalunya, segons diu el web d’aquesta institució. Dmitrenko va arribar a asseure’s al seu costat a la taula, segons una foto publicada al web de la universitat.

En aquesta estada, Dmitrenko va presentar Alay a Sumin i Lukoyanov. També es va reunir amb el periodista rus Edvard Chesnokov, del Komsomolskaia Pravda, autor d’una entrevista el gener de 2019 a Puigdemont en què l’expresident analitzava les relacions d’una Catalunya independent amb Rússia. Aquest diari és el segon amb més tiratge de Rússia i s’ha mostrat com un fervent defensor de la tesi de Putin en relació amb Ucraïna. En la seva visita al diari, Alay es va fotografiar davant d’una gran imatge de Putin, foto que l’assessor de Puigdemont reprodueix convenientment retallada a Twitter i que El Confidencial inclou en un article recent. L’assessor de Puigdemont també va anar a l’Arxiu Nacional Rus per buscar uns documents.

Mesos després d’aquest primer viatge, el juny del 2019, Alay va tornar a Moscou. En aquesta ocasió va assistir, amb Dmitrenko, que li va fer de traductor, a un debat a la Mgimo University, la més important de Rússia en matèria de relacions internacionals. En aquesta institució fa classes Andrei Bezrukov, un exespia arrestat als Estats Units juntament amb la seva dona, Elena Vavilova, que serien bescanviats per la també agent secreta Ana Chapman el 2008. En acabar aquest acte, Alay es va quedar parlant amb Bezrukov, segons expliquen fonts coneixedores de la trobada. La primera edició a Occident del llibre de Vavilova va ser publicada en català el març de 2021 amb el nom El secret de la clandestina i va ser traduït per Alay. En aquell debat, Alay no va quedar gaire bé, ja que els seus col·legues li van retreure que el tema de Catalunya és de «regionalisme» intern.

L’estada d’Alay a Moscou va ser intensa. També es va reunir amb Evgeny Primakov, que apareix en uns missatges inclosos en un procés judicial que s’instrueix en un jutjat de Barcelona sobre les presumptes connexions amb Rússia. En uns missatges trobats al mòbil, Alay es felicita el setembre del 2020 amb l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, del nomenament de Primakov com a cap de l’Agència Federal per als Afers de Col·laboració amb la Comunitat d’Estats Independents (Rossotrudnichestvo), que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors rus. «Alguns diuen que té més poder que el ministre d’Exteriors», va comentar el cap de l’oficina de Puigdemont, que, a més, va compartir una pantalla d’un intercanvi de missatges amb Primakov.

Diverses reunions

L’agenda d’Alay en aquest viatge es va completar amb la trobada amb la periodista de la cadena estatal de televisió Rossiya 24 Anastasia Popova, que va entrevistar l’octubre del 2019 Puigdemont, i amb un dinar amb diverses persones, entre les quals hi havia l’escalador i assessor del Ministeri d’Energia rus Arkady Seregin. L’independentisme català sempre ha estat interessat a buscar vies energètiques alternatives a Espanya. També es va reunir en aquesta ciutat russa amb Dmitrenko i Roc Badiella Fernández, que era a Rússia i aleshores era responsable de Continguts Digitals de la Generalitat.

Però no només a Moscou hi va haver reunions. L’octubre del 2019, Lukoyanov i Sumin van viatjar a Barcelona i es van reunir el 17 d’aquell mes amb Dmitrenko i Alay. Va ser una trobada confidencial en què es van tractar aspectes sobre Catalunya.