El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural prohibeix a partir de demà i fins al 15 d'octubre encendre foc en terreny forestal. Des de l'1 de gener del 2022 ja s'han produït 150 incendis que han cremat 454 hectàrees. Tot i les pluges d'aquests últims dies, els índexs de sequera continuen molt alts per l'època i pràcticament arreu són molt superiors als de fa un any. Aquest factor agreuja l'estat de la vegetació i provoca que els valors de sequera siguin elevats. Així, les àrees arbrades de la meitat nord del país, tradicionalment fora del radar dels incendis en aquesta època, també podrien patir dies d'elevat perill d'incendi.

Segons el departament, si la sequera continua, s'ha d'esperar una campanya d'incendis molt complicada. Aquest increment en nombre d'incendis es podria produir, fins i tot, en zones d'interior i en les àrees pirinenques, zones amb poca tradició d'incendis en aquesta època. Històricament, les zones del país més castigades pels incendis durant la primavera són les del litoral i prelitoral sud (des del Montsià al Garraf i des de la Terra Alta al Penedès) i l'Empordà.

La prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

452 hectàrees forestals cremades

Des de l'1 de gener hi ha hagut a Catalunya 150 incendis forestals. El més gran va ser a Roses (Alt Empordà) el 21 de febrer i va cremar 377,14 hectàrees totals, pràcticament totes dins del Parc Natural del Cap de Creus. En la mateixa època, l'any passat se n'havien produït 58, que van cremar 34 hectàrees. I el 2020 hi va haver 42 incendis amb 15 hectàrees cremades.