La consellera Natalia Garriga va al·legar ahir davant la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, que la investiga per l’organització del referèndum del 1-0 que no va ser advertida en persona pel Tribunal Constitucional que no podia realitzar accions vetades en les seves resolucions en relació a la consulta sobiranista. La fiscalia entén que existeixen indicis que l’alt càrrec de l’executiu català va incórrer en un delicte de desobediència greu per «desatendre» els mandats de l’alt tribunal quan era directora de serveis de la secretària general del Departament de Vicepresidència, encara que en la seva ordre de processament, dictada abans que fos aforada pel Jutjat d’Instrucció número 13, figura també el delicte de malversació. La Abogacia de l’Estat també va expressar la mateixa opinió. No obstant això, encara és possible que sigui jutjada per malversació perquè Vox exerceix l’acusació popular. En la seva declaració, la consellera va afirmar que la nau condicionada al CTTI (Centre de Telecomunicacions de la Generalitat) abans del referèndum unilateral es va utilitzar posteriorment en unes eleccions i durant la pandèmia del coronavirus per al 061 i els rastrejadors, justificant, per tant, els 70.000 euros destinats a aquestes instal·lacions. Garriga també va afirmar que no rebut cap notificació personal del TC sobre l’impediment de promoure accions sobiranistes.