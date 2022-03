Una de les conseqüències de la borrasca 'Celia', que té com a epicentre el sud-oest de la península Ibèrica, és l'entrada d'aire procedent del Sàhara carregat de pols sahariana. El fenomen ja és perceptible a Barcelona i a la resta de Catalunya. La pluja dels últims dies ha anat acompanyada de fang, precisament a causa de la pols en suspensió. El fenomen s'aguditzarà aquest dimarts i aquest dimecres a la capital catalana, on el cel es podria tenyir de marró. Es dona la circumstància que s'esperen pluges a l'àrea de Barcelona entre dimecres i dijous.

S'espera que la concentració de pols sahariana descendeixi a partir de dijous, però continuarà sent perceptible uns quants dies més. L'episodi de pols sahariana d'aquesta setmana s'ha detectat en diverses províncies mediterrànies i els experts el consideren «excepcional». Aquest dilluns va ser molt visible a Múrcia, Alacant i Almeria. No es produïa amb aquesta intensitat des de feia diverses dècades. Segons el president de l'Associació de Geògrafs Espanyols (AGE), el catedràtic de la Universitat d'Alacant (UA) Jorge Olcina, es tracta d'«una arribada de pols sahariana com feia dècades que no es registrava a Espanya». En declaracions a Efe, Olcina ha assenyalat que aquest fenomen es dirigeix de sud a nord per l'est del país.

Avançarà per Europa

«La pols sahariana aprofita el costat est de la DANA ['Celia'] que s'ha format al golf de Cadis per ascendir des del desert del Sàhara fins a Europa occidental», una cosa «realment excepcional», ha insistit Olcina. El fenomen continuarà avançant cap al nord i podria arribar fins i tot als països escandinaus.