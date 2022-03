L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí continua amb la seva escalada verbal sobre els costos i els riscos que els catalans haurien d’assumir per assolir la independència de Catalunya. En una entrevista a TVE, la que va ser consellera d’Ensenyament durant l’1-O va afirmar ahir que la secessió «és tan important com per valer la vida» d’una persona. «Cadascú ha de saber quin cost ha d’estar disposat a pagar», va concloure.