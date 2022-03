L'episodi de pols sahariana que va començar a arribar al sud-est peninsular procedent del nord d'Àfrica ja s'ha notat aquest dimarts a la neu del Pirineu que en alguns punts ha quedat tenyida de marró. Malgrat que no hi ha hagut precipitació, les partícules de sorra en suspensió han quedat dipositades damunt la neu deixant-la amb una tonalitat vermellosa semblant al merengue. L'afectació es nota sobretot al voltant dels 2.600 metres d'altura i això fa que a partir dels 3.000 metres es dibuixi una línia divisòria entre neu blanca i marró. A Catalunya, aquest fenomen s'ha pogut apreciar, sobretot, al nord-oest de la serralada, entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Al gener de l'any passat ja va tenir lloc un episodi similar amb pols sahariana que va embrutar la neu dels Pirineus. En aquella ocasió, a més a més, hi va haver precipitació. L'episodi actual està previst que s'allargui també durant el dimecres, acompanyat d'una pujada de les temperatures que perjudica les condicions de l'esquí a les estacions afectades.

Aquest fenomen, acompanyat de precipitacions, podria donar lloc a la «pluja de fang» en els pròxims dies al Pirineu Aragonés

És un fenomen habitual en els últims anys, però no per això deixa de ser cridaner. La pols sahariana o calitja, que arriba a Espanya des d'Àfrica i afecta aquesta setmana amb especial intensitat a punts del sud de la península, ha deixat la seva petjada a Aragó i sobretot al Pirineu, caient directament sobre la neu. És un fenomen de pols mineral en suspensió que es dona, sobretot a Canàries, encara que ara ha arribat a la península. L'any passat ja va passar durant el mes de febrer, tant al Pirineu com en les principals ciutats de la comunitat, amb menor intensitat. En els centres urbans, es podia apreciar una capa de pols sobre els cotxes estacionats.

L'entrada de la calitja, explica Rafael Requena, delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a Aragó, es produeix pel sud-est de la península, d'acord amb el moviment de la Borrasca Celia. D'aquí ve que zones com Múrcia o Alacant siguin les més afectades, amb nivells de pols «sense precedents» en tots dos casos. No és el cas de la comunitat aragonesa, que haurà de fer front aquesta setmana al temporal durant, almenys aquest dimarts i el dimecres. «El dijous i el divendres anirà remetent», assegura Rafael Requena. La pols en suspensió, combinat amb les precipitacions, podria donar lloc a una «pluja de fang», com la defineix, i és una possibilitat real en els pròxims dies.

Fins a 14 dies a l'any

La conca mediterrània és una de les àrees més afectades per aquest fenomen, produït per la coincidència de pluges i núvols de pols sahariana. Segons les dades de l'AEMET, almenys 14 dies a l'any es produeix aquest fenomen a l'illa de Menorca. A Melilla, el número ascendeix a 12. A Canàries, encara que les intrusions de calitja són molt més freqüents que a la Península, no solen anar acompanyades de situacions de precipitació, per la qual cosa passa entre 2 i 3 vegades a l'any.