Al juny de 2019, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ja havia fugit de la justícia espanyola, va participar al fòrum internacional Crans-Montana, que se celebrava a Ginebra. Era la tercera vegada que hi anava. Les seves gestions no es van limitar a la conferència. Van ser més àmplies, com és habitual en aquests viatges.

Un de les trobades de Puigdemont, a proposta del cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, va anar amb Alexander Dmitrenko, el ciutadà rus resident a Barcelona a qui se li va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos, segons van reconèixer fonts coneixedores de l’entrevista. La Guàrdia Civil assegura en un informe aportat a la causa que instrueix el jutge de Barcelona Joaquín Aguirre que Dmitrenko es va integrar al cercle del líder de Junts.

De la trobada poc se sap. Dmitrenko va reconèixer a El Periódico que, en ser preguntat per Alay sobre si volia conèixer a Puigdemont, ell va dir que sí i que es va desplaçar fins a l’hotel de l’expresident. «Va ser de cortesia», afirma l’empresari rus. És una altra prova de l’estreta relació que mantenia l’empresari amb el cap de l’oficina de Puigdemont, que es constata també en els missatges de mòbil aportats a la recerca i en els viatges a Moscou per a recaptar el suport de Rússia al procés. Al setembre de 2021, Alay va reconèixer, sobre un d’aquests desplaçaments: «Parlem d’assumptes que interessen en la creació d’un estat independent». No obstant això, la relació actual entre Dmitrenko i Alay està trencada.

El gestor de patrimonis

A Suïssa, l’entorn de Puigdemont va fer altres gestions amb l’ajuda de Dmitrenko. Van aprofitar per a reunir-se amb el financer suís Yuri Emelin, cofundador d’FP Wealth Solutions de Ginebra, un expert que ha treballat amb grans fortunes de Rússia i altres mercats emergents, així com en fons d’inversió, bons globals d’alt rendiment i productes estructurats, segons el seu perfil professional. Aquesta firma, detalla el seu web, està especialitzada en «solucions integrals per a persones i empreses adinerades». Les fonts consultades asseguren que Dmitrenko va proposar a Alay que seria convenient aquesta reunió, segons va confirmar a aquest diari el propi empresari rus. No obstant això, Alay, que també estava a Suïssa amb Puigdemont, li va remetre a Gonzalo Boye, l’actual advocat del líder de Junts, ja que ell no entenia d’assumptes financers.