La principal lliçó que ERC va treure de l’1-O -i que el va fer acostar-se al «principi de realitat»- és que el que ells consideraven una heroïcitat ciutadana que mereixia l’homenatge mundial no va aixecar ni un suport dels governs estrangers. I una de les obsessions republicanes, des que van sortir a la llum els contactes de l’entorn de Puigdemont, i del mateix expresident, amb membres de l’administració de Vladimir Putin, va ser la de crear un tallafocs perquè aquests moviments no esquitxessin tot l’independentisme en conjunt.

Després que The New York Times amplifiqués el ressò d’aquests moviments amb una informació basada en un document apòcrif de «la intel·ligència europea», Oriol Junqueras va dir que aquests contactes eren un «error molt rellevant, perquè la independència de Catalunya necessita el reconeixement de les democràcies occidentals. Qualsevol aproximació a qualsevol Estat que no compleixi amb els estàndards democràtics occidentals ens allunya molt del nostre objectiu» .

Sis mesos després, l’objectiu d’ERC és el mateix. Fonts republicanes van assenyalar que el partit intenta desmarcar-se de «l’estratègia d’uns quants de Junts de buscar una aliança amb Rússia», cosa que, per cert, també investiga, des de la setmana passada, el Parlament Europeu. Perquè si hi ha un aspecte que ERC cuida, falta veure amb quins resultats, és la repercussió internacional del procés. I unir en la mateixa oració independentisme català i Putin no és, ara mateix, una carta guanyadora.

«Rufián ha fet de Rufián»

I Gabriel Rufián? «Rufián ha fet de Rufián», defineix aquesta mateixa veu d’ERC. La direcció republicana hauria preferit que el debat no se situés en el pla epidèrmic i visceral, entre insults, per allò de no desestabilitzar el Govern. Perquè de les seves paraules es va derivar una petició de comptes del vicepresident Jordi Puigneró a Pere Aragonès i la petició de JxCat que compareguin davant del Parlament Puigdemont, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye. És a dir, l’escenari del qual sempre fuig ERC per creure que el xoc desacomplexat no només no els beneficia, sinó que els perjudica de cara a aquest elector fronterer que encara mantenen amb els postconvergents.

Tot es va complicar quan el líder d’ERC al Congrés va acusar ahir els socis de Govern i, singularment, Puigdemont i els seus afins, de reunir-se a Europa amb «gent equivocada» del règim de Putin només perquè «per una estona es creien James Bond».

El dirigent independentista va admetre que s’estava «contenint» perquè l’assumpte li sembla d’una «frivolitat terrible», fet pel qual Junts és qui ha de donar explicacions per aquestes relacions amb «sàtrapes», va dir.

L’intercanvi de desqualificacions es va produir després de les informacions revelades aquesta setmana per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, sobre la reunió que Puigdemont va mantenir el juny del 2019 a Suïssa amb un suposat espia del Kremlin, així com quatre reunions més que el cap de l’oficina de l’expresident , Josep Lluís Alay, va mantenir amb persones vinculades a l’administració Putin fins al febrer de 2020.

Petició d’explicacions

La rèplica postconvergent a Rufián va venir, primer, del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que va preguntar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, si la de Rufián és la posició d’ERC. Poc després, via Twitter, Jordi Sànchez va titllar el líder d’ERC al Congrés d’«ignorant i miserable», mentre diversos simpatitzants del seu partit li demanaven, a la mateixa xarxa social, la sortida dels postconvergents del Govern. Poc després, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va acusar el portaveu republicà al Congrés d’anar a remolc de les clavegueres de l’Estat mogut per l’enuig en no voler «deixar la cadira de Madrid» per optar a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramanet.