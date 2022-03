La presidenta del Parlament, Laura Borràs, és a un pas de seure a la banqueta dels acusats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar dilluns per tancada la instrucció del cas sobre el presumpte fraccionament de contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un procés judicial obert per un delicte continuat de prevaricació, frau administratiu, falsedat en document mercantil i malversació.

Amb el reglament de la Cambra catalana a la mà, i tenint en compte l’article 25.4, Borràs hauria de quedar suspesa de les seves funcions quan se li obri judici oral, és a dir, una vegada s’hagi presentat l’escrit d’acusació de la fiscalia i s’hagi pronunciat la defensa. Però fonts del seu entorn qüestionen la interpretació d’aquest punt i que es pugui parlar de corrupció en aquest cas, criticant, alhora, que no prevalgui la presumpció d’innocència.

Per això l’oposició va alertar ahir que Borràs ha de quedar apartada en el moment en què hi hagi data per al judici, encara més després que intentés eliminar aquest article, com van recollir els lletrats en un informe.

«Tenim molt clar que estem davant d’un cas que no és comparable als casos de judialització de l’1-O, només cal llegir la instrucció i el reglament és claríssim», va defensar el portaveu dels comuns, David Cid. I va tornar a demanar a ERC i CUP que li retirin la confiança, una petició que els morats ja van fer arran del cas Juvillà.

Molt més contundent i combatiu es va mostrar el líder de Cs, Carlos Carrizosa: «A qualsevol li cauria la cara de vergonya de tenir aquest rosari de conductes delictives i no dimitir. La senyora Borràs està obligada a dimitir», va assenyalar, exigint també que comparegui al ple per donar explicacions sobre aquest cas. En la mateixa línia, la portaveu del PPC, Lorena Roldán, va sol·licitar a Borràs que dimiteixi com més aviat millor per «estalviar la vergonya» a la institució i permeti «salvaguardar el prestigi» del Parlament.

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Alícia Romero, va reclamar que es compleixi el reglament rigorosament, recordant que l’article en qüestió va ser una transacció entre Junts pel Sí i la CUP el 2017 en el marc de la negociació sobre les lleis de desconnexió. «Semblaria estrany que els partits que el van incorporar ara busquin excuses per no aplicar-lo», va rebutjar Romero, fet pel qual va considerar que Borràs ha de ser suspesa «automàticament» quan se li obri judici oral i deixar així d’exercir com a presidenta de la cambra catalana.

La CUP, en canvi, va demanar cautela perquè encara falta l’escrit d’acusació, però després d’assenyalar que «hi ha una operació d’Estat contra l’independentisme», el diputat Xavier Pellicer va afegir que el seu partit «té un compromís claríssim i absolut contra la corrupció». «Creiem que la causa contra Borràs és complexa, incòmoda per al conjunt de l’independentisme i des d’aquesta complexitat l’abordarem», va explicar.

Junts va sortir en defensa de la presidenta i el seu líder parlamentari, Albert Batet, va denunciar el «desenvolupament irregular de tot el procediment» i les «acusacions sense fonament» contra Borràs. «La presumpció d’innocència és un dret que té tot ciutadà, fem tota confiança a la presidenta com no pot ser d’una altra manera», va asseverar.

La setmana passada es va posar en marxa la comissió que ha d’obrir la reforma del reglament, però, malgrat l’afany de Junts, cap altre grup parlamentari està disposat a retocar aquest article. El que es tractarà són canvis per incloure el pla d’igualtat, les votacions telemàtiques després de l’impacte de la pandèmia i noves mesures per millorar la transparència de la institució.

Borràs està imputada per afavorir presumptament un amic, Isaías Herrero, amb qui, segons el jutge, va acordar, entre el març del 2013 i el febrer del 2017, el fraccionament de 18 contractes menors de prestació de serveis informàtics, reflectint imports i conceptes inventats. Les quanties de cadascun eren inferiors a 18.000 euros. Per al magistrat, l’actual presidenta del Parlament «va abusar de les funcions que tenia reconegudes» i va dictar «resolucions injustes» per trossejar els contractes i eludir la concurrència pública.