El març del 2019, Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de Carles Puigdemont, es va reunir a Moscou amb Sergei Sumin, antic comandament del Servei Federal de Protecció Russa, i el seu cap actual, Artyom Lukoyanov, influent exassessor personal de Vladímir Putin. També es va veure amb el periodista rus Edvard Txesnokov, del Komsomolskaia Pravda. Aquest va entrevistar l’expresident el gener del 2019.

El juny del mateix any i a la mateixa ciutat, Alay es va reunir amb Andrei Bezrukov, exespia arrestat als Estats Units; Evgeny Primakov, cap de l’Agència Federal per als Afers de Col·laboració amb la Comunitat dels Estats Independents i diputat del partit de Putin; Anastasia Popova, periodista de la televisió estatal Rossiya 24, i Arkady Seregin, assessor del Ministeri d’Energia rus.

També al juny del 2019, però aquesta vegada a Ginebra, en el marc del fòrum internacional Crans-Montana, Puigdemont va mantenir una trobada amb Alexander Dmitrenko, suposat espia rus. Paral·lelament, Alay es va reunir amb el financer suís Yuri Emelin, expert en fons d’inversió, bons globals d’alt rendiment i productes estructurats, que ha treballat amb grans fortunes de Rússia.

No només a Rússia hi va haver trobades. Lukoyanov i Sumin es van reunir amb Dmitrenko i Alay a Barcelona a l’octubre del 2019, ​​concretament al restaurant Harddock del carrer València. Va ser una trobada confidencial en què es va parlar de diversos aspectes sobre Catalunya. Lukoyanov i Sumin es van allotjar en un hotel proper a Via Laietana i es van trobar amb els disturbis que van tenir lloc a la capital catalana després de la sentència del procés independentista.

Tercer viatge a Rússia

Finalment, al febrer del 2020, en el tercer viatge a Rússia, el cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat es va tornar a reunir amb Primakov i Chesnokov. Però també es va veure amb Elena Vavilova i amb el seu marit, Andrei Bezrukov. La primera edició a Occident del llibre de Vavilova es va publicar en català el març de 2021 amb el títol El secret de la clandestina i el va traduir Alay.