Barcelona és la ciutat de la Unió Europea on es detecta més cànnabis a les aigües residuals, segons les últimes dades de l'Agència Europea de les Drogues (EMCDDA, per les seves sigles en anglès), que recopila aquesta informació per analitzar les tendències en el consum de drogues. Les dades del 2021 publicades aquest dijous indiquen que a Barcelona es consumeix més del doble de marihuana que a Amsterdam, la segona ciutat a la UE on hi ha més concentració d'aquesta substància a les aigües residuals. A la capital catalana ara es detecta de mitjana al dia més de 450 mg de cànnabis per cada 1.000 habitants, mentre que a la metròpoli holandesa es registra poc més de 150 mg. En els últims dos anys s'ha disparat el consum de marihuana a Barcelona.

La concentració de cànnabis a les aigües residuals de la ciutat comtal ha augmentat més d'un 200% en comparació amb èpoques prepandèmiques. Així, el 2019 la proporció d'aquesta droga era de 149 mg per cada 1.000 habitants i ara és superior als 450 mg. Segons l'EMCDDA, el cànnabis és la droga il·lícita més consumida a Europa, amb uns 22,1 milions de consumidors l'any passat. Menys consum de cocaïna En els últims dos anys s'ha reduït lleugerament la presència de cocaïna a les aigües residuals barcelonines. La capital catalana ara és la vuitena ciutat de la UE on més es detecta aquesta substància, un rànquing que encapçala Anvers, a Bèlgica, un dels principals punts d'entrada de cocaïna a Europa. L'estudi també ha detectat una davallada en el consum d'MDMA a Barcelona respecte al 2019.