Els Mossos d’Esquadra han arrestat una dona de 50 anys per estafar un jubilat a Igualada. La sospitosa va buidar el compte corrent de la víctima, del qual va treure més de 80.000 euros. Els investigadors han detingut també la parella de la dona, un home de 38 anys, perquè hauria participat en l’engany i s’hauria lucrat amb els diners usurpats. La dona va conèixer la víctima, d’uns 70 anys, a través d’un amic en comú. Van fer amistat i van començar a quedar. L’home estava solter i ella es va guanyar la seva confiança i fins i tot li va proposar anar a viure amb ell. La dona sovint li demanava diners i per rebre algun d’aquests préstecs ella l’acompanyava al banc i va aprofitar una distracció per observar i memoritzar la contrasenya.