«No els respondré les qüestions que m’han plantejat perquè quan vaig deixar de ser gestor del consorci vaig decidir girar full i oblidar-me d’aquesta etapa i des d’aleshores visc en una desconnexió total». Amb aquesta frase Josep Pera, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona des del 2012 fins al 2017, va sorprendre en la seva compareixença d’ahir en la comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya que investiga les irregularitats durant el mandat. Sí que va admetre que es van cometre «iregularitats tècniques», que va justificar per falta de recursos i de personal. La compareixença va causar un gran estupor a tots els diputats presents en la comissió, per la qual també va passar el seu antecessor en el càrrec, Ramon Lamiel. El sindicat CGT considera «vergonyós» el paper que han fet els dos exgerents d’aquesta instució que atén les persones més necessitades, com menors tutelats i víctimes de violència masclista.