Uns 10.000 docents es van manifestar ahir per segon dia consecutiu als carrers de Barcelona. Durant la marxa, però, es van viure alguns moments de tensió al Saló de l’Ensenyament, on estava previst que comparegués el conseller d’Educació. Una cinquantena de docents van accedir a l’interior del recinte, on van reclamar la dimissió de Josep Gonzàlez-Cambray i van exigir al president del Govern, Pere Aragonès, que intervingui en el conflicte.