La pandèmia de covid-19 també ha deixat marques al cervell; tant en les persones que han passat la malaltia com en les que fins ara han aconseguit esquivar el contagi. Segons assenyalen diversos estudis, el coronavirus penetra al sistema nerviós i pot causar múltiples afectacions neurològiques en els pacients afectats. Tot i això, més enllà dels efectes de la infecció, innombrables estudis alerten de l’impacte negatiu que han tingut dos anys de crisi sanitària en l’estat mental de la població. «Si parlem d’efectes de la covid-19 al cervell, potser el més important és entendre que els danys van molt més enllà del que pot provocar el virus. Estem davant d’un fenomen molt complex», explica, amb tarannà didàctic, el neurocientífic Álvaro Pascual-Leone, director del Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) i professor de la Universitat de Harvard.

El gran repte per entendre l’impacte de la covid-19 al cervell humà, argumenta Pascual-Leone, és distingir els problemes causats pel virus dels provocats pel context. «No és el mateix parlar de danys causats per la infecció que de les alteracions generades per una situació d’estrès», matisa el neurocientífic. «És indubtable que la pandèmia de coronavirus ha suposat un estrès neurobiològic important per a la gran majoria de la població, però l’impacte final d’aquest fenomen depèn de molts factors. Per exemple, de quina és la resiliència de cada cervell davant d’una situació d’estrès», comenta l’expert.

«El primer efecte nociu del coronavirus comença amb la pandèmia. Han estat dos anys de molta por, incertesa i males notícies i això ha suposat un dany enorme per a la salut mental de la població», comenta Pascual-Leone sobre l’impacte de la ja coneguda fatiga pandèmica. En aquesta mateixa línia, diversos estudis apunten que la pandèmia ha provocat un augment de les malalties mentals en la població general. Un informe recent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala un increment del 25% en la prevalença d’ansietat i depressió a tot el món després de dos anys de crisi sanitària.

Segons explica Pascual-Leone, la pandèmia també ha empitjorat l’estat de salut de persones amb problemes neurològics previs. S’ha observat, per exemple, una acceleració del deteriorament cognitiu en persones amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer. O un augment significatiu de trastorns fins ara poc freqüents com la síndrome de Capgras, on el pacient no reconeix les persones del seu voltant. «Hi ha pacients que m’han explicat que la persona que tenen al seu costat no és la seva parella perquè el més normal era que sempre estiguessin fora de casa, treballant, i ara els veien en un context gairebé inversemblant», relata.

Reaccions inflamatòries

Quan una persona s’infecta de covid, el virus penetra en diferents òrgans del seu organisme. Al cervell, en el moment de la infecció, el virus pot provocar des de reaccions inflamatòries fins a alteracions del gust i l’olfacte.

Més enllà dels efectes immediats de la malaltia al cervell, els experts segueixen indagant sobre les seqüeles que podrien quedar després de les infeccions. Un estudi de la Universitat d’Oxford apunta que les persones que han superat la covid-19 mostren des de danys als teixits cerebrals (sobretot en les àrees relacionades amb l’olfacte) fins a una pèrdua de matèria grisa. Un altre estudi liderat per la Universitat de Cambridge calcula que set de cada deu persones afectades per la covid persistent experimenten problemes de concentració i memòria diversos mesos després de l’inici de la malaltia.