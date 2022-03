L’aire que es respira en les grans ciutats està impregnat de contaminació, amb llindars que van molt més allà del considerat saludable per entitats científiques i organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els informes sobre la qüestió són clars: respirar aire contaminat és la major amenaça per a la salut humana a la qual ens enfrontem ara mateix i urgeix, com més aviat millor, acabar amb el problema. Catalunya es proposa fer-ho mitjançant un nou full de ruta, acordada en la tercera cimera de qualitat de l’aire, amb l’objectiu de reduir «com a mínim un 15%» les emissions d’òxids de nitrogen i partícules contaminants abans de l’any 2025.

La promesa, impulsada des de la conselleria d’Acció Climàtica i secundada pels alcaldes catalans, queda reflectida com un dels principals objectius del pacte per a la qualitat de l’aire a Catalunya. A través d’aquest document, presentat ahir mateix, les ciutats es comprometen a «dur a terme les transformacions estructurals necessàries per a accelerar la millora de la qualitat de l’aire». L’objectiu final és arribar als llindars de qualitat de l’aire recomanats per les autoritats sanitàries. El camí per a aconseguir-ho? Tal com va avançar Diari de Girona, una de les mesures estrella serà la creació de zones de baixes emissions en tots els municipis de més de 20.000 habitants.

Per a facilitar el desplegament d’aquestes mesures, la conselleria d’Acció Climàtica obrirà una convocatòria de subvencions de sis milions d’euros (dels quals almenys quatre milions es repartiran en l’any vinent) perquè els municipis puguin implementar aquests canvis. «Estem davant un acord molt ambiciós», va recalcar ahir la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, durant la presentació oficial de pacte davant un centenar d’alcaldes de tota Catalunya. «Quan parlem de millorar la qualitat de l’aire parlem de millorar la vida de les persones. De fer les ciutats un lloc més habitable. Hem d’aconseguir-lo seguint criteris socioeconòmics. No podem ni volem deixar ningú enrere», va argumentar durant la seva ponència.

Jordà també va anunciar el compromís de la Generalitat d’aprovar la seva llei de qualitat de l’aire durant aquesta legislatura, per blindar jurídicament el desplegament d’aquestes polítiques mediambientals i «reforçar una estratègia comuna que impliqui a tots els ciutadans». La normativa, actualment en fase embrionària, regularà tant la contaminació atmosfèrica com l’acústica, lumínica i odorífera.

Potenciar el transport públic

El pacte per la qualitat de l’aire també preveu, entre altres, «racionalitzar l’ús del vehicle privat motoritzat» i «potenciar els models de mobilitat sostenible». Per exemple, ampliant la xarxa de carrils bici per a garantir que els desplaçaments entre municipis separats fins a 10 quilòmetres es puguin realitzar mitjançant aquests vehicles.

També es planteja impulsar les infraestructures de transport públic, «millorant la freqüència de pas, comoditat, accessibilitat i velocitat comercial» per a incentivar així l’ús d’aquests mitjans de transport col·lectius. En contrapartida, les ciutats es comprometen a traçar estratègies per a reduir l’ús de cotxes i motos i afavorir el canvi cap a alternatives més sostenibles.

L’acord reconeix de manera explícita el «dret a respirar un aire net, per a protegir tant la salut de les persones com del medi ambient».

En aquest sentit, l’acord es compromet a ampliar un 5% la xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica, millorar els models de previsió i crear un nou sistema de pronòstic de qualitat de l’aire per a alertar amb fins a 48 hores d’antelació la concentració de diferents tipus de contaminants. Així mateix, també es planteja crear un nou protocol per a «posar a la disposició de la ciutadania els pronòstics de qualitat de l’aire abans de finals del 2023».

Segons l’anunciat ahir, la conselleria d’Acció Climàtica també es compromet a revisar abans de finals de l’any que ve els protocols d’actuació davant els episodis de contaminació ambiental i estendre les mesures aplicades a tot el territori català. Per a garantir el desplegament d’aquestes mesures, el pacte recull la creació d’una «Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya» per a coordinar les accions de tots els agents implicats en aquest acord.