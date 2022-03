Per falta d’inversió o per mala gestió interna. O per totes dues coses combinades durant anys. Però el mal estat dels Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat compromet seriosament la integritat dels treballadors del cos d’emergències, tant dels funcionaris professionals com dels voluntaris. Ahir es van reunir per tractar l’assumpte la cúpula dels Bombers, els sindicats i Joan Delort, director general de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i aquest últim va informar la resta que la gestió dels equips deixarà d’estar en mans dels caps del cos d’emergències i serà externalitzada. També va remarcar que, de moment, no es paralitza l’ús dels ERA, tal com sol·liciten els sindicats UGT, CCOO, CSIF i CATAC, perquè això implicaria detenir el servei assistencial.

Document demolidor Al cúmul de despropòsits que ombregen el manteniment d’un instrument de treball tan delicat com el que usen els bombers per a poder respirar ara ha d’afegir-se l’informe que ha enviat Dräger, el principal fabricant amb el qual operen. El document és demolidor: avisa que els bombers estan usant alguns equips obsolets i també adverteix que s’ha detectat en les ampolles «aire» que no compleix amb la qualitat acordada «per a ús respiratori» i que això «perjudica de manera clara i irremeiable el bon funcionament» d’aquests equips i també «la salut de l’usuari». L’informe recorda a més que el 2020 ja es va avisar a la cúpula dels Bombers que «els valors de l’aire es trobaven fora de la normativa». No consta que aquesta informació activés cap alarma. Fins al mes de setembre de 2021, en nombrosos parcs tant professionals com voluntaris de Catalunya, encara es treballava amb equips que no comptaven amb l’anomenat «dispositiu d’home mort», un detector que alerta en cas que el bomber es quedi immòbil. Aquests equips es van retirar al setembre perquè tres mesos abans, al juny, havia mort un bomber en un incendi declarat en un taller de cotxes a Vilanova i la Geltrú que havia usat en el fatídic sinistre un ERA que no disposava del citat dispositiu Bodyguard. La Conselleria d’Interior va comprar d’urgència un lot de nous equips que van arribar al setembre i que van permetre «jubilar» unes 400 unitats que no tenien Bodyguard. Els problemes no van acabar aquí. En realitat, a penes havien començat.