En les pròximes setmanes està previst que el president de Junts per Catalunya, l’expresident Carles Puigdemont, convoqui el primer congrés de Junts des que ell mateix va donar l’ordre d’escindir-se del PDeCAT i iniciar un nou rumb sense el seu anterior partit. Toca congrés, i segons fonts del partit, n’hi haurà aquest estiu o poc després -al juliol o octubre- i serà un conclave de debat i d’elecció de càrrecs. Es dissipen d’entrada les sospites que es pretenia posposar la reunió per a evitar un xoc intern a pocs mesos de les eleccions municipals. Serà un congrés decisiu en el qual Jordi Sànchez, mà dreta de Puigdemont, es jugarà literalment el càrrec.

Fonts de la direcció del partit confirmen que la intenció és que no hi hagi dilacions. Jordi Sànchez i tota l’executiva sotmetran el seu càrrec a la votació de les bases. Sànchez està en el punt de mira d’un sector crític amb la seva gestió. Crític amb com va pilotar el pacte in extremis i en secret amb Pere Aragonès per formar un Govern de coalició. I crític amb un estil de gestió personalista. «En les reunions de la direcció no es decideix res, així ell pot fer i desfer», afirma una veu crítica.

A més, consideren que Sànchez intenta portar a Junts a un terreny més pragmàtic i de gestió, enfront dels qui reclamen que es marqui un rumb clar de col·lisió amb l’Estat.

Sànchez és perfectament coneixedor d’aquest clima i té decidida clarament la seva estratègia. Una estratègia que, fins ara, passa per reduir el pes de la gestualitat rupturista -com en el cas de la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una protesta no autoritzada a la Meridiana, o l’actitud política de dirigents com Míriam Nogueras a Madrid o Aurora Madaula al Parlament- i avançar cap a una formació ordenada, centrada i capaç de disputar a ERC la bandera de la bona gestió governamental, sense oblidar la crítica a la taula de diàleg amb l’Estat.