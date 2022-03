Una seixantena de docents i representants sindicals del sector es van concentrar ahir al matí davant el TecnoCampus de Mataró, on es feia el Congrés de la Joventut de Catalunya, per reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, una «negociació real». Aragonès, que va donar la benvinguda a la tercera jornada del Congrés, es va acostar a dialogar amb els manifestants i els va emplaçar a les reunions de la setmana que ve. Els concentrats van demanar al president de la Generalitat que faci de mediador en el conflicte i que destitueixi el conseller d’Educació, Josep González Cambray. A més, entre altres coses, li van recordar que no fan vaga per «cinc dies de vacances» sinó per «deu anys de retallades».

La Mar Pijoan, mestra i delegada del sindicat Ustec, va explicar que van demanar a Aragonès que els «escolti» per revertir l’efecte de les retallades i promoure una educació pública de qualitat. El president de la Generalitat va sol·licitar als manifestants si tenien un manifest, i els va recordar que la setmana vinent hi haurà reunions. Davant Aragonès, els mestres van cridar consignes a favor de l’educació pública i van reclamar que «cap interina acabi al carrer». Pijoan va ironitzar sobre la reunió de la setmana vinent amb el conseller Cambray, que és al que els va emplaçar el propi Aragonès. «Es veu que encara no li ha quedat clar què demanem, després de dues reunions i d’haver sortit tres dies al carrer», va afirmar la docent.