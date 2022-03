El 28,1% dels catalans aniria a viure a un municipi més petit si li oferissin fer teletreball arran de la pandèmia. En canvi, el 69,2% dels enquestats afirma que no canviaria el seu lloc de domicili en aquestes circumstàncies. Són dades de l’enquesta Òmniubus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) realitzada entre el 17 de novembre i el 17 de desembre del 2021 a 1.200 persones. Pel que fa a grups d’edat, entre els més joves hi ha més partidaris de marxar de les grans ciutats. Així ho diu el 34,6% dels que tenen entre 18 i 24 anys i un 30,7% dels que tenen entre 25 i 34 anys. En canvi, augmenten els que no volen marxar a municipis més petits en les franges d’edat de persones més grans.

El 74,6% dels enquestats que tenen entre 50 i 64 anys no volen canviar de domicili en cas de poder fer teletreball. I només ho faria el 22,7%. D’altra banda, un 5,2% manifesta que arran de la pandèmia i la possibilitat de fer teletreball ja s’han traslladat a un municipi amb menys habitants. I encara sobre ocupació, més de la meitat dels enquestats, un 52,7% afirma que les característiques de la seva feina no permeten una flexibilització d’acord amb l’empresa en els horaris d’entrada i sortida per evitar l’hora punta en els seus desplaçaments.