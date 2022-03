El Consell Escolar és el màxim òrgan consultiu del Departament d’Educació. Reuneix 53 representants de centres educatius, famílies, estudiants, sindicats, moviments de renovació pedagògica, patronals, municipis, universitats i del mateix Departament. Els informes són preceptius i orientadors però no vinculants. Depèn de la voluntat de cada conseller tenir en compte o no les seves consideracions. El CEC es reunirà avui per aprovar el dictamen sobre el calendari escolar, l’anunci del qual per sorpresa per part de Josep Gonzàlez-Cambray va revoltar la comunitat educativa i va ser el detonant de la convocatòria de cinc jornades de vaga.

Sobre la taula, els membres del CEC tindran un esborrany duríssim de dictamen en què destaquen que l’ordre del nou calendari és precipitada, improvisada i no concreta els aspectes organitzatius i econòmics que suposaran l’avenç de l’inici de curs. És per això que consideren «imprescindible» ajornar almenys un any els canvis i dedicar el curs 2022-23 a consensuar el calendari. A aquest esborrany es podran presentar durant la reunió esmenes i vots particulars abans de la votació final. En el document, el Consell suggereix a Cambray que aquesta moratòria «és la millor solució per posar pau en una comunitat educativa sorpresa i indignada per les formes de la conselleria», en al·lusió a les vagues convocades pels sindicats. No veuen la urgència En les consideracions generals, l’esborrany destaca que l’avenç de l’inici del curs és una mesura «beneficiosa», però assenyala que la proposta s’ha fet «sense debat». «Els canvis han estat precipitats, sense permetre ni tan sols que el CEC pogués reflexionar, treballar i teixir consensos», afegeix. Entre els arguments per defensar la petició d’ajornar els canvis, assenyalen en primer lloc que en l’ordre «no s’ha justificat la necessitat ni la urgència» d’aplicar ja els canvis. També critiquen la «improvisació i la falta de concreció» en les propostes de les extraescolars plantejades per al setembre. En aquest sentit, apunten que l’ordre «no determina com es finançarà la jornada intensiva», «no inclou memòria econòmica» i «no s’han valorat conseqüències com el desplaçament de les associacions de famílies al servei de menjador i extraescolars». Des de les entitats consideren que la reunió podria ser una oportunitat per acostar posicions.