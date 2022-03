La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presentat un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de deixar-la a un pas de judici per un presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes ( ILC). La causa està oberta per un delicte de prevaricació administrativa, de frau administratiu, de falsedat en document mercantil i de contínua malversació de fons públics.

Borràs al·lega que s’han vulnerat drets fonamentals com la presumpció d’innocència o la possibilitat de defensar-se amb garanties, per la qual cosa denuncia irregularitats. En el recurs presentat, avançat per TV-3, la presidenta del Parlament acusa el TSJC de filtrar la interlocutòria als mitjans de comunicació i argumenta que «se l’ha presentada com a culpable abans de ser acusada i sense saber si realment s’asseurà a la banqueta». I afegeix que està patint una campanya mediàtica en què se li fa un «judici paral·lel». Un fet que, segons afirma, li vulnera el dret a la defensa.

«Clara indefensió»

Borràs també argumenta una «situació de clara indefensió» perquè la seva defensa no s’ha pogut instruir amb l’«ingent material» que el jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona va remetre al Superior de Justícia de Catalunya. Per això, el seu advocat assegura que «s’ha vulnerat el dret fonamental a la defensa i un procediment amb garanties». I explica que s’hauria d’haver fet marxa enrere en les actuacions fins al moment en què Borràs va ser citada, segons les exigències legals, per informar-la amb els fets concrets i els delictes que se li atribueixen.

L’advocat de la presidenta del Parlament demana que s’anul·li la decisió del TSJC i que Borràs pugui declarar per tots els fets pels quals és investigada «sense exclusió del material acumulat en dates recents».

Segons la interlocutòria del TSJC del 14 de març, Borràs hauria adjudicat indirectament a un conegut seu set contractes per més de 132.000 euros relacionats amb el web de la institució. El text considera que «l’import de cadascun d’aquests contractes fraccionats i de les factures corresponents dels adjudicataris es feia amb criteris arbitraris».